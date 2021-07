UBISOFT ENTERTAIN : Outil de couverture adéquat

(BFM Bourse) - UBISOFT ENTERTAIN constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put 64U5S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 60 € et d’échéance courte au 17/12/2021. Le levier est proche de 4.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation du gap de rupture (breakaway gap) d'école du 10 février, suivi d'un marubozu noir dans de puissants volumes, et une rupture de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) sans aucune forme d'hésitation, le déséquilibre entre forces acheteuses et vendeuses s'est inversé. Après un nouveau décrochage le 12 mai, dans des volumes nourris, le titre du développeur et éditeur de jeux vidéo s'est engagé dans le tracé d'un biseau (wedge) qui touche à sa fin, alors que les cours se rapprochent de la courbe de tendance de fond évoquée.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 64U5S, sur UBISOFT ENTERTAIN, à 0.670 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 52.010 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 62.090 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.67 € PUT Objectif : 52.010 € Stop : 62.090 € Mnemo : 64U5S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 60.00 € Echéance : 17/12/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime