UBISOFT ENTERTAIN : Les 66 euros aimantent les cours du sous-jacent

(BFM Bourse) - UBISOFT ENTERTAIN constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put Y078Z émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 60 € et d’échéance courte au 18/12/2020. L'effet de levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 66 euros sont progressivement devenu un support aussi significatif que testé sur les cours de l'action du développeur et éditeur de jeux vidéo. Depuis la formation du gap baissier ample et non contesté 13 juillet, suivi d'une extension baissière immédiate et d'un n-ième test du support identifié, l'action s'est engagée dans une triangle baissier, sur des volumes faibles lors des séances de hausse, et sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) Un nouveau retour sur les 66 euros est dès lors envisagé.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique Y078Z, sur UBISOFT ENTERTAIN, à 0.760 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 66.000 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 71.210 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.76 € PUT Objectif : 66.000 € Stop : 71.210 € Mnemo : Y078Z Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 60.00 € Echéance : 18/12/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime