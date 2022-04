Twitter : Wall Street salue l'arrivée d'Elon Musk au conseil d'administration de Twitter

(BFM Bourse) - Au lendemain d'un bond de plus de 27% du titre à l'annonce d'une prise de participation massive d'Elon Musk au capital, Twitter s'affiche encore en forte hausse ce mardi après que le directeur général du réseau social a annoncé l'intégration du milliardaire au sein du conseil d'administration.

Elon Musk confirme son influence considérable sur les marchés. Après Tesla, le bitcoin ou encore le dogecoin, c'est au tour de Twitter d'en profiter. Le réseau social, dont le titre a bondi de 27% lundi après l'annonce de l'acquisition, par "l'homme le plus riche du monde", de 9,2% de son capital, en faisant de facto le premier actionnaire du groupe, affiche encore une hausse importante ce mardi à l'ouverture de Wall Street après la nomination du fantasque patron au sein de son conseil d'administration.

Vers 15h40, le titre s'adjuge en effet 7,8% à 53,85 dollars, au plus haut depuis novembre. La veille, la flambée du titre avait permis à Twitter de réintégrer le classement des 500 plus grandes capitalisations mondiales, dont il avait été évincé après avoir perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son record de février 2021 sur fond d'accumulations de pertes. Dans les premiers échanges ce mardi, le groupe est désormais valorisé 40 milliards de dollars, contre près de 60 milliards il y a un peu plus d'un an.

C'est le directeur général du réseau social, Parag Agrawal, à la tête du groupe depuis que son fondateur Jack Dorsey s'est mis en retrait début 2021, qui a annoncé la nomination d'Elon Musk au sein du "board" du réseau social, via Twitter évidemment. "Je suis ravi de partager cette nomination! Grâce à des conversations avec Elon au cours des dernières semaines, il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration" a tweeté le dirigeant. "Au plaisir de travailler avec Parag & Twitter pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir!" lui a répondu le patron de Tesla, qui s'interrogeait ouvertement il y a encore quelques semaines sur la nécessité d'une nouvelle plateforme.

Dans un tweet distinct, le fondateur de Twitter Jack Dorsey, qui détient encore environ 2,2% du capital du groupe, s'est également dit "très heureux qu'Elon rejoigne le conseil d'administration". "Il se soucie profondément de notre monde et du rôle de Twitter dans celui-ci. Parag et Elon dirigent tous les deux avec leur cœur, et ils formeront une équipe incroyable" a-t-il ajouté.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse