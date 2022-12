Trigano : Rachat des minoritaires dans Protej

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir procédé à l'acquisition de 10,7% des actions de Protej d.o.o., ce qui permet au fabricant de véhicules et d'équipements de loisirs de détenir 100% du capital de cette société, mère du groupe Adria.



Cette acquisition a été réalisée auprès de l'équipe de management d'Adria Mobil, conformément au calendrier prévu et pour un montant correspondant à celui comptabilisé à la clôture de l'exercice 2022.



Une partie du prix d'acquisition de ces titres a été payée au travers d'un échange avec des actions Trigano précédemment détenues par la société (échange réalisé contre 220.000 actions Trigano au cours de 125,60 euros).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.