Trigano : Progression de 9% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Trigano annonce que ses ventes ont progressé de 9,2% à 786,8 millions d'euros (+8,5% à périmètre et taux de change constants) au titre de son premier trimestre 2021-22 (période du 1er septembre au 30 novembre 2021).



Le fabricant d'équipements de loisir met en avant 'un contexte marqué par une forte demande pour les véhicules de loisirs et malgré une activité largement perturbée par des difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars'.



'Malgré l'allongement des délais de livraison, l'intérêt des consommateurs européens pour l'acquisition de camping-cars ne se dément pas et les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production bien au-delà de la saison 2022', ajoute-t-il.



