Trigano : Procède à deux opérations de croissance externe

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir procédé le 3 octobre à l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote de S.I.F.I., spécialiste national de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs.

L'entreprise est profitable, elle emploie environ 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros en 2021, rapporte Trigano.



Par ailleurs, Trigano a finalisé le 18 octobre l'acquisition de 100% du capital des sociétés Car Loisirs, Car Loisirs 13 et Car Loisirs 84.



Distributeur de camping-cars dans le sud-est de la France, le groupe Car Loisirs emploie 25 personnes et a réalisé sur ses trois points de vente un total d'environ 30 ME de chiffre d'affaires en 2021/22.



Ces transactions s'inscrivent pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. Elles permettront à Trigano de consolider son leadership dans la distribution de véhicules de loisirs et d'accessoires pour véhicules de loisirs en Europe.



