Trigano : Oddo reste positif après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 148 euros sur Trigano, au lendemain de la présentation par le groupe de véhicules et équipements de loisir d'un chiffre d'affaires de premier trimestre 'décevant, mais peu significatif'.



Ce chiffre d'affaires est ressorti à 782,3 millions d'euros, soit 15% de moins que ce qu'attendait le bureau d'études, mais celui-ci souligne que 'les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes s'améliorent nettement depuis fin novembre'.



Au final, cette publication conforte son argumentaire d'investissement fondée sur une bonne visibilité sur l'activité, une bonne résilience des marges et une situation bilancielle très favorable, l'analyste ajoutant que la valorisation actuelle reste très faible.



