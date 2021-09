Trigano : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Trigano, avec un objectif de cours de 232 euros.



Le groupe Trigano a publié un chiffre d'affaires de 2934 ME au titre de l'exercice 20/21, en hausse de 34.3% et supérieur aux estimations, témoignant notamment du dynamisme du marché du camping-car en Europe.



Oddo souligne l'excellente visibilité sur la saison 2022, avec ' un carnet de commandes qui sature les capacités de production pour la saison 2022 ' et un faible niveau des stocks des distributeurs.



De plus, ' face à la hausse du prix des matières premières, le groupe confirme passer des hausses de prix de l'ordre de +5/+10% en précisant que celles-ci sont relativement bien acceptées par les clients ',

rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo relève ses anticipations de BPA 2022 sur Trigano de 2,1%.





