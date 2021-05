Trigano : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reconduit son opinion 'surperformance' sur Trigano avec un objectif de cours ajusté à 200 euros, contre 182 euros précédemment, après la publication 'd'excellents résultats semestriels avec une marge opérationnelle supérieure à 11%'.



Au titre de son premier semestre, le groupe de véhicules et équipements de loisir a dévoilé un ROC en croissance de 69,5% à 151,4 millions d'euros, supérieur de 21% à l'estimation du bureau d'études, ainsi qu'un résultat net de 114,4 millions.



'Au final, Trigano démontre, au-delà de la croissance organique, un excellent levier opérationnel avec une profitabilité au plus haut', conclut Oddo, qui relève ses BPA de 15% en moyenne sur la période 2021-2023 'avec une situation bilancielle extrêmement saine'.



