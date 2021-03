Trigano : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Trigano et relève son objectif de cours à 182 euros, contre 167 euros précédemment.



Au titre de son premier semestre, Trigano a publié un chiffre d'affaires de 1368,7ME, en hausse de 16,5% à périmètre et change constants, ce qui reste toutefois légèrement inférieur (-1,6%) aux estimations d'Oddo 1391,8ME.



'Pour le reste de l'année, le groupe ne donne pas de guidance mais nous rappelons que la hausse des capacités de production est d'environ 15/20% et que le carnet de commandes est toujours en forte hausse', précise le bureau d'analyses.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.