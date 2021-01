Trigano : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'issue du premier trimestre de son exercice 2021, Trigano enregistre un chiffre d'affaires de 720,5 ME, en progression de 27,4% à périmètre et taux de change constants, un chiffre supérieur à l'estimation d'Oddo (671,4 ME).



L'activité a en effet été portée par les ventes de véhicules de loisirs (+27,4% à périmètre et taux de change constant) et les équipements de loisirs (+28% alors que la stabilité était attendue).



Oddo rapporte que 'pour l'exercice 2020/2021, le management ne donne pas de guidances précises mais indique néanmoins que le carnet de commandes est en très forte progression.'



Par conséquent, le broker maintient sa recommandation d'achat sur le titre Trigano et relève son objectif de cours à 167 euros, contre 139 euros précédemment.





