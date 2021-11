Trigano : Oddo n'est plus à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF abaisse son opinion sur Trigano de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 232 à 202 euros, estimant que 'compte tenu du parcours du titre, il peut sembler plus compliquer au titre de surperformer les indices à court terme'.



Au lendemain des résultats annuels du groupe, le bureau d'études abaisse ses estimations de CA en 2022 de 3,8% et attend désormais une hausse du CA de 8,1%. En revanche, ses BPA sont relevés de 4,8% en raison d'un niveau de marge supérieur aux attentes.



'Au final, Trigano dispose d'excellents fondamentaux mais à court terme, la croissance restera perturbée par les tensions sur les approvisionnements avec une visibilité relativement faible sur l'horizon d'une normalisation', juge l'analyste.



