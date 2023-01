Trigano : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Trigano avec un objectif de cours de 148 euros.



Au titre de son premier trimestre, le groupe Trigano publie un chiffre d'affaires 'décevant', juge l'analyste, ressortant à 782.3 ME contre 921.7 ME attendu.



Pour l'exercice 2022/2023, le groupe ne donne pas d'objectifs chiffrés mais continue néanmoins de préciser que la demande de camping-cars reste soutenue et que les salons professionnels sont bien orientés (fréquentation en Allemagne, Italie, France et Royaume-Uni).



'Sur ces bases, nous retenons notamment que le carnet de commandes sature les capacités de production pour 2023', indique Oddo pour qui 'compte tenu des hausses de prix réalisées en 2022, le groupe devrait être en mesure de stabiliser son niveau de profitabilité en 2023'.



Au final, cette publication conforte l'argumentaire d'investissement du broker, à savoir une bonne visibilité sur l'activité au regard de l'importance du carnet de commandes, une bonne résilience des marges en raison des augmentations de prix réalisées en 2022/2023 e une situation bilancielle très favorable.



