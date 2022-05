Trigano : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Trigano tout en abaissant son objectif de cours de 208 à 170 euros, malgré la publication de résultats de premier semestre 2021-22 supérieurs aux attentes par le fabricant de véhicules de loisirs.



'Les fondamentaux du groupe sont bons, mais le momentum reste défavorable avec une production qui restera perturbée au second semestre', prévient l'analyste, qui pointe des difficultés d'approvisionnement en châssis.



'Avec l'inflation des matières premières et des salaires, de nouvelles hausses de prix pourraient être nécessaires, ce qui nous permettra d'avoir plus de recul sur l'élasticité de la demande aux prix', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.