Trigano : Le titre s'envole de 11% après son point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 11% après l'annonce de son CA annuel et de prévisions. Oddo BHF relève sa recommandation sur Trigano de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 106 à 122 euros, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 5,5% pour 2021 au vu de 'perspectives très encourageantes pour la nouvelle saison 2021'.



'En dépit de l'annulation de la majorité des salons professionnels, le management rassure sur sa croissance des ventes à attendre en 2021 de sorte que le groupe devrait bénéficier au cours des prochains mois d'un effet 'momentum',' souligne l'analyste.



S'il reconnait que le parcours boursier (+18,7% au cours des trois derniers mois) a déjà intégré en partie le rebond des ventes, Oddo BHF met en avant l'amélioration de la visibilité au sein du secteur et la décote par rapport aux comparables boursiers.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TRIGANO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok