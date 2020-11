Trigano : Le titre s'envole après ses résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 13% après l'annonce des résultats. Oddo BHF reconduit son opinion 'achat' sur Trigano avec un objectif de cours ajusté de 122 à 139 euros, après la publication de résultats 2020 supérieurs aux attentes et la confirmation d'un carnet de commandes en forte hausse.



Le bureau d'études souligne que ces résultats se caractérisent notamment par une baisse du ROC de 14,2% à 180,6 millions d'euros, ce qui est plutôt une bonne performance selon Oddo puisqu'il retenait 154,6 millions et que le consensus visait 157 millions.



'En dépit de l'annulation de la majorité des salons professionnels, le management confirme une forte hausse du carnet de commandes ce qui est rassurant de sorte qu'il devrait continuer de bénéficier au cours des prochains mois d'un effet 'momentum',' note-t-il.



