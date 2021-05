Trigano : Le résultat net pdg semestriel progresse de 75%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano publie un chiffre d'affaires de 1,3 MdsE au titre du premier semestre, en hausse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans le même temps, le résultat opérationnel courant gagne près de 70%, passant de 89 à 151 ME.



Le résultat net part du groupe suit la même trajectoire, s'établissant à 114 ME, contre 65 ME un an plus tôt, soit une hausse de 75% environ. Par conséquent, le résultat par action passe de 3,41 à 5,93 euros.



Trigano estime que son activité devrait rester soutenue au second semestre en raison d'une demande toujours très forte en Europe pour les produits de loisirs et en particulier pour les camping-cars.



Au-delà des phénomènes conjoncturels, l'entreprise se veut 'confiante dans les perspectives d'évolution de ses marchés et continuera à investir pour augmenter ses capacités de production afin de servir encore mieux une clientèle toujours plus éprise de nature et de liberté'.



La société assure de plus rester attentive à toute opération de croissance externe créatrice de valeur.



