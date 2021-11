Trigano : Hausse de 60% du bénéfice net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano publie au titre de son exercice 2020-21 un bénéfice net en hausse de 59,7% à 222,9 millions d'euros et un bénéfice opérationnel courant en progression de 98,2% à 357,9 millions, soit 12,2% du chiffre d'affaires contre 8,3% en 2019-20.



Le chiffre d'affaires du fabricant de véhicules et équipements de loisirs s'est établi à 2,93 milliards d'euros, en croissance de 34,3%, malgré la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des tensions sur les approvisionnements.



Trigano prévient que la forte progression de la demande ne se traduira pas par une hausse proportionnelle des ventes 'en raison des difficultés d'approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre et peut-être au-delà'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.