Trigano : Gagne près de 6%, un broker confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Trigano gagne près de 6% à Paris, alors que ce matinOddo a confirmé sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 202 euros.



Le bureau d'analyses a notamment salué la 'bonne performance' de l'activité au 1er trimestre, le chiffre d'affaires étant ressorti à 786,8 ME (+9,2%) contre 731,9 ME attendu.



'Le groupe bénéficie sur la période d'une demande qui reste soutenue et des hausses de prix destinées à compenser la hausse du prix des matières premières', constatait l'analyste.



Ainsi, malgré des tensions sur les approvisionnements et des décalages de production, le groupe fait face à une demande soutenue et le carnet de commandes sature les capacités de production.



Dans ce contexte, Oddo a confirmé ses estimations et cible une progression du chiffre d'affaires de 17.1% en 2022 dont +8.1% à ptcc, 'ce qui reste prudent', souligne le broker.



