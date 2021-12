Trigano : Feu vert de l'AC à trois acquisitions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence (AC) française pour l'acquisition, sous condition, de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo, trois sociétés qui emploient environ 800 personnes.



Le groupe de véhicules et équipements de loisirs s'engage à céder deux concessions pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, cessions qui représentent moins de 5% de l'activité des trois groupes de distribution réunis.



CLC, SLC et Loisiréo ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros en 2020 et sont tous trois bénéficiaires. Compte tenu des ventes de Trigano à ces distributeurs, leur apport de chiffre d'affaires sera de l'ordre de 350 millions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.