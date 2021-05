Trigano : Entouré après ses semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano s'adjuge près de 10% et caracole ainsi en tête du SBF120, entouré au lendemain de la publication par le groupe de véhicules et équipements de loisir de résultats solides au titre de son premier semestre 2020-21.



Son résultat net part du groupe s'est accru de 75% à 114 millions d'euros et son résultat opérationnel courant a grimpé de 69,5% à 151,4 millions, supérieur de 21% à l'estimation d'Oddo BHF, soit une marge de 11% pour un CA en hausse de 17% à 1,3 milliard.



'Au final, Trigano démontre, au-delà de la croissance organique, un excellent levier opérationnel avec une profitabilité au plus haut', conclut Oddo, qui reconduit son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 182 à 200 euros.



