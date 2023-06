Trigano : En net repli après un point d'activité trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano lâche près de 6% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF120, au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,03 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre 2022-23, en croissance de 12,3%.



Grâce à la bonne progression des ventes de camping-cars (+19,8%), le chiffre d'affaires du fabricant de véhicules et équipements de loisir affiche une croissance de 12,8% à périmètre et taux de change constants.



Revendiquant un haut niveau de carnets de commandes lui donnant une bonne visibilité sur son activité pour l'exercice 2023-24, Trigano se dit particulièrement confiant dans sa capacité à améliorer encore ses résultats sur le court et le moyen terme.



Par ailleurs, le groupe indique être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% du capital d'ADS Loisirs, distributeur de camping-cars à Rennes qui emploie une cinquantaine de personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2022.



