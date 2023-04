Trigano : En négociation exclusive pour le rachat d'Alonso

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de près de 100% du capital des sociétés Loisirs Evasion, Loisirs 40, Loisirs 47 et ATC 64 (groupe Alonso).



Le groupe Alonso est un distributeur de camping-cars dans le sud-ouest de la France. Il a réalisé sur ses quatre points de vente un chiffre d'affaires d'environ 30 ME en 2022.



' Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à ces sociétés, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 ME. L'intégration du groupe Alonso permettrait de compléter le maillage territorial du réseau Libertium qui comporte déjà 50 points de vente en France ' indique le groupe.



