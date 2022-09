Trigano : Croissance de 8,3% du chiffre d'affaires annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano a enregistré une croissance de 8,3% avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros sur l'exercice 2021/22.



Les ventes s'inscrivent à 738,6 ME au quatrième trimestre 2021/22 en croissance 12,0% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en repli de -3,6%.



' Les ventes de camping-cars (-6,6%) sont restées perturbées par des difficultés d'approvisionnements en bases roulantes, tandis que celles de caravanes (+29,0%) ont bénéficié d'un bon niveau de la demande et de meilleures capacités de production ' indique le groupe.



Les ventes de résidences mobiles (+3,0%), de ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs (2,9%) sont en légère progression par rapport à l'année précédente.



Les activités remorques (-11,2%) et équipement du jardin (-26,5%) ont été affectées par une baisse des commandes de réassort de la grande distribution en France.



