Trigano : Changement à venir dans la gouvernance

(CercleFinance.com) - Trigano annonce que Stéphane Gigou, directeur général de Fiat Professional depuis 2017, rejoindra le groupe le 1er juillet en tant que directeur général délégué et sera appelé à prendre, à brève échéance, la présidence du directoire et la position de CEO.



Lorsque Stéphane Gigou remplacera François Feuillet à la présidence du directoire, Marie-Hélène et François Feuillet seront nommés membres du conseil de surveillance. La famille Feuillet entend maintenir sa position d'actionnaire majoritaire.



