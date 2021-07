Trigano : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur Trigano, porté de 200 à 230 euros, après le trimestre 'record' signé par le spécialiste des véhicules de loisirs.



'Trigano continue de surfer sur la vague d'une forte demande suite à l'effondrement du secteur qui avait faite suite l'an dernier à l'apparition de l'épidémie de Covid-19', rappelle l'intermédiaire, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre..



Berenberg note que les ventes du groupe ont plus que doublé sur son troisième trimestre fiscal et qu'elles s'inscrivent également en hausse de 25% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2018/2019, qui constituait déjà un trimestre record.



Sur la base de cette 'excellente performance', le courtier relève ses estimations de résultats pour l'exercice 2020/2021, tout en gardant inchangées ses prévisions pour l'exercice 2021/2022.



