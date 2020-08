Trigano : Acquisition aux Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir procédé le 27 août à l'acquisition de 60% du capital de GIMEG Holding, sachant que les 40% restants sont conservés par l'équipe de direction de GIMEG et pourront être acquis par Trigano dans les prochaines années.



Implanté aux Pays-Bas, GIMEG est spécialisé dans la distribution en gros d'accessoires pour véhicules de loisirs, de matériel de camping et équipements de loisirs au gaz. Disposant de marques propres, il propose une offre diversifiée comprenant environ 9.200 références.



Il s'appuie sur un réseau de 1.400 clients, composé de distributeurs de véhicules de loisirs, de grossistes et d'enseignes d'articles de loisirs et de bricolage. GIMEG emploie 50 personnes, est bénéficiaire et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros.



