Transgene : Un ton optimiste à l'occasion de la journée R&D

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Transgene s'est déclarée mardi 'sur la bonne voie' pour franchir avec succès plusieurs étapes cliniques majeures au cours des 18 prochains mois.



A l'occasion d'un événement R&D organisé aujourd'hui à Paris pour les investisseurs et les analystes, Transgene a prévu de présenter des données mises à jour sur l'étude précédente de phase Ib/II de TG4001 avec avelumab chez les patients atteints de cancer HPV16-positifs



L'entreprise dévoilera également de nouvelles données de suivi sur TG4050 dans le cadre de deux essais de phase I dans le cancer de l'ovaire et dans le cancer de la tête et du cou.



Transgene reviendra également sur les avancées de sa plateforme Invir.IO, et en particulier sur un nouveau virus oncolytique conçu pour être administré par voie intraveineuse et qui pourrait élargir considérablement le potentiel des thérapies virales oncolytiques.



'L'événement d'aujourd'hui mettra en évidence notre expertise scientifique et translationnelle qui nous a permis de concevoir la prochaine génération d'immunothérapies contre le cancer reposant sur des virus', a assuré Hedi Ben Brahim, le directeur général de la société.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Transgene s'adjugeait plus de 2% mardi en fin de matinée suite à ces annonces.



