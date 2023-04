Transgene : Présente de nouvelles données à l'AACR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Transgene présente à l'AACR (American Association for Cancer Research) de nouvelles données montrant que le vaccin thérapeutique individualisé TG4050 de Transgene et NEC induit des réponses immunitaires fortes et spécifiques contre les tumeurs.



TG4050, premier candidat issu de la plateforme myvac® de Transgene, bénéficie des technologies d'IA de pointe fournies par NEC.



Les nouvelles données positives ont été générées chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatif et de cancer de l'ovaire, traités dans les deux essais de Phase I évaluant actuellement TG4050.



TG4050 a démontré sa capacité à induire des réponses immunitaires fortes contre les antigènes ciblés chez les patients, une condition devant permettre de prolonger les périodes de rémission.



Hedi Ben Brahim, Directeur général de Transgene, indique : ' Notre vaccin néoantigénique individualisé TG4050 continue de fournir des données cliniques et de réponse immunitaire très encourageantes, associées à un excellent profil de sécurité. Ces résultats suggèrent que TG4050 a le potentiel de prolonger la période de rémission des patients atteints de cancer et ayant subi une intervention chirurgicale. TG4050 leur donne ainsi un nouvel espoir, alors qu'ils ne disposent actuellement d'aucune option de traitement, à l'exception d'un suivi attentif '.



