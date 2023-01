Transgene : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Transgene, avec un objectif de cours inchangé de 5,7 euros.



Vendredi, la société a annoncé qu'un nouveau candidat-médicament de sa franchise OV (virus oncolytique) faisait son entrée en clinique, rapporte le bureau d'analyses.



'Il s'agit du 4ème OV développé par Transgene qui atteint le stade des essais cliniques, et le 3ème issu de la plateforme InVir.IO.', ajoute le broker qui précise par ailleurs que cet OV pourra être administré par voie intra-veineuse rendant son utilisation 'judicieuse pour un panel de cancers difficilement atteignables'.



Selon Invest Securities, le 1er patient de l'essai de Phase I récemment autorisé par l'ANSM devrait être recruté au cours du 1er semestre 2023 afin d'évaluer le potentiel du TG6050 dans le cancer diffus NSCLC avancé (soit le Cancer bronchique non à petites cellules).





