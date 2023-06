Transgene : Invest Securities confirme sa note d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Transgene, avec un objectif de cours inchangé de 5,4 euros.



'Bénéficiant d'une très large couverture médiatique depuis ce week-end, Transgene a vu son titre bondir de +22% hier (et +40% au pic) suite à la présentation des données mises à jour de son vaccin personnalisé dans le cancer tête et cou à l'occasion du congrès de l'ASCO', souligne l'analyste.



Les résultats semblent 'très prometteurs' quant au potentiel thérapeutique de ce vaccin.



'Sur le plan biologique, les résultats restent cohérents avec la démonstration d'une forte réponse immunitaire spécifique induite par le vaccin, et une corrélation avec le bénéfice clinique observé', conclut le broker.



