Transgene : Entrée au capital de Vaxxel

(CercleFinance.com) - Transgene annonce l'acquisition par Vaxxel de sa lignée cellulaire DuckCelt-T17, au terme d'un protocole d'accord dont les termes sont confidentiels, faisant de Transgene un actionnaire de cette start-up lyonnaise dédiée aux vaccins contre les infections virales respiratoires.



DuckCelt-T17 est une lignée cellulaire aviaire initialement développée et brevetée par Transgene. Elle est permissive pour un panel de différents virus, dont les virus Influenza et le Metapneumovirus humain et a démontré sa capacité de montée en échelle industrielle.



