Totalenergies : Échange de participations avec Ineos

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé une série d'accords avec le groupe pétrochimique Ineos en vue de réaligner leurs participations respectives des actifs situés dans l'Est de la France.



Avec cet échange de participations, le géant français de l'énergie dit vouloir consolider l'intégration entre ses sites pétrochimiques de Feyzin (Rhône) et Carling (Moselle), tandis qu'Ineos renforcera ses opérations sur le site de Lavéra (Bouches-du-Rhône).



Pour rappel, les sites de production et de consommation d'éthylène de TotalEnergies et Ineos sont interconnectés via un réseau de pipelines et de stockage, partant de Lavéra, passant par Feyzin et allant jusqu'à Carling dans le nord-est.



Dans le détail, Total prévoit de céder à Ineos sa participation dans le vapocraqueur de Lavéra ainsi qu'une partie de ses participations dans le réseau de pipelines et de stockage d'éthylène de l'Est de la France, dont TotalEnergies restera l'opérateur.



L'opération doit lui permettre, en parallèle, de conforter le rôle clé de la plateforme pétrochimique de Feyzin comme fournisseur intégré en éthylène du site de Carling.



