Totalenergies : Le patron de Totalenergies Patrick Pouyanné touchera 1 million d'euros de dividendes en 2022

(BFM Bourse) - Le géant pétrolier est réputé pour ses généreux versements de dividendes. Des versements qui concernent les dirigeants du groupe mais aussi 65% de ses salariés.

Avec la grève dans les raffineries et les revendications salariales des syndicats, certains observateurs ont mis en avant la question des dividendes chez Totalenergies. Mais certains d'entre eux, en opposant parfois les dividendes aux salaires versés, passent à côté du fait que de nombreux salariés de l'entreprise (au premier titre desquels les dirigeants) sont aussi des actionnaires. BFM Bourse a donc analysé les derniers documents financiers publiés par l'entreprise pour avoir une idée de ce que touchent en moyenne les salariés actionnaires du géant pétrolier ainsi que ses principaux dirigeants.

5 millions d’euros d’actions en moyenne pour les principaux dirigeants

En ce qui concerne les principaux dirigeants de Totalenergies, le calcul est relativement aisé. Par exemple, le patron du groupe Patrick Pouyanné détenait à lui seul 267.487 actions au 16 mars 2022, selon le dernier document d’enregistrement universel du groupe. Il faut en outre y ajouter 11.289 parts du FCPE (fonds commun de placement d’entreprise) Totalenergies Actionnariat France, qui gère l'épargne salariale pour les salariés français. Si on assimile grossièrement ici qu'une part de FCPE représente une action (dans les faits c’est quasiment équivalent pour les dirigeants), cela correspond à 278.776 actions, soit au cours de jeudi vers 16h30 (52,9 euros par titre) l’équivalent de 14,75 millions d’euros d’actions.

D'autres dirigeants du groupe détiennent également un nombre important d'actions. Hors FCPE, les 14 membres du conseil d'administration de Totalenergies détiennent ainsi 303.099 actions du groupe. Si on élargit aux principaux dirigeants du pétrolier (les 8 membres du comité exécutif dont le PDG), ces derniers détiennent 578.342 actions ainsi que 177.844 parts de FCPE investis en actions Totalenergies. Toujours en assimilant ici une part de FCPE à une action, cela revient globalement à 756.186 actions détenues par les 8 principaux dirigeants.

Ces derniers disposent donc en moyenne de l'équivalent de 94.523 actions, soit un peu plus de 5 millions d'euros en moyenne.

Or combien de dividendes ont-ils été versés par action cette année? Nous décidons ici de ne regarder que les dividendes effectivement versés au cours de l'année 2022 (y compris jusqu'au 31 décembre prochain). Totalenergies verse habituellement en effet des dividendes en quatre fois avec un certain décalage (des acomptes de dividendes sont versés en fin d'année pour l'exercice en cours).

Nous avons donc dans l'ordre, des mises en paiement de dividendes aux dates suivantes:

- 0,66 euro par action le 13 janvier 2022

- 0,66 euro le 1er avril 2022

- 0,66 euro le 1er juillet 2022

- 0,69 euros le 3 octobre 2022

Soit 2,67 euros de dividendes versés par action en 2022. La société a cependant annoncé qu'elle allait en outre verser en décembre prochain un acompte sur dividende exceptionnel de 1 euro par action (au titre de l'exercice 2022). Ce qui fera donc 3,67 euros de dividendes effectivement versés par action sur cette année calendaire.

1 million d’euros de dividendes en 2022 pour Patrick Pouyanné

Ainsi, les 8 principaux dirigeants devraient donc percevoir en 2022 en moyenne 346.900 euros de dividendes. Et pour Patrick Pouyanné seul, c'est l'équivalent d'un peu plus de 1,02 million d'euros de dividendes qu'il va toucher en 2022 (à rapporter aux 14,75 millions d’euros d’actions qu’il détenait en mars dernier). Un chiffre que la direction de Total n’a ni confirmé ni infirmé. Dans un tweet publié mercredi, Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité d'entreprises européen TotalEnergies SE, évoque de son côté le chiffre de 1,3 million d’euros de dividendes pour Patrick Pouyanné.

On précisera qu’il s’agit d’un montant théorique puisque tout va dépendre des parts de FCPE détenues par le patron de Total. Comme le rappelle le règlement du fonds commun de placement d’entreprise Total Actionnariat France, il existe deux types de parts. Certaines donnent lieu au versement des dividendes en numéraire (en cash donc), d’autres à un réinvestissement des dividendes en actions. Quoi qu’il en soit, cela ne changera rien au montant du capital (que ce soit en cash ou en actions) détenu en plus par le biais des dividendes.

En effet, il faut bien rappeler que les dividendes n’enrichissent pas (en théorie financière) les actionnaires, comme nous l’indiquions par exemple ici. Au moment du versement d'un dividende, l'actionnaire reçoit en effet dans une poche ce qu'il perd dans l'autre, un peu comme s’il allait au distributeur de billets. Il obtient du cash mais le solde de son compte en banque diminue d’autant en quelque sorte. "Au moment du détachement du dividende, l'entreprise perd en valeur boursière ce qu'elle donne en cash", explique Pascal Grandin, économiste et professeur à l'université de Lille. C'est-à-dire que le cours est recalculé le jour du détachement par l'opérateur boursier, en prenant le cours de la veille moins le montant versé. Autrement dit, à l'instant t l'actionnaire a en poche une action valant (X - le dividende) auquel on ajoute le dividende, au lieu d'avoir une action valant X. Dans la pratique cependant, le dividende versé peut avoir tendance à rendre plus attractive pour les investisseurs une action donnée (et donc augmenter sa valorisation en Bourse). Il a également des avantages pratiques par rapport à la revente des titres par l’actionnaire.

A noter que ces dividendes ne sont pas pris en compte dans la rémunération du patron de Totalenergies (s’élevant à 5,94 millions d’euros en 2021), qui à elle aussi été sujette aux critiques. Il faut toutefois rappeler que cette rémunération est relativement stable sur plusieurs années (en dehors d’une baisse de l’ordre de 37% entre 2019 et 2020 puis d’une remontée au niveau d’avant Covid en 2021) et qu’elle est loin des standards d’autres grands patrons dans d’autres pays, même si la rationalité des montants en jeu est à discuter (voir notre article complet sur le sujet ici).

Un calcul bien plus complexe pour les salariés

Et pour les salariés? Le calcul est ici bien plus complexe mais on peut essayer d’approcher les ordres de grandeur (la fourchette haute à tout le moins). Selon les dernières données disponibles, fin 2021, les salariés de l'entreprise détenaient 6,83% du capital de Totalenergies et 11,4% des droits de vote. Des chiffres qui progressent régulièrement depuis plusieurs années (en 2019, l'actionnariat salarié de Total ne représentait "que" 5,3% du tour du table). On notera ici que cela correspond à des plans d'épargne salariale mis en place par l'entreprise. Ces données ne prennent donc pas en compte les éventuelles actions achetées individuellement par les salariés sans passer par des dispositifs liés à l'entreprise. Mais on peut émettre l'hypothèse que le montant des actions achetées en direct par les salariés doit être relativement faible, compte tenu du fait qu'il existe de nombreux avantages à passer par un plan d'épargne salariale dans ce cas de figure. Cette remarque en tête, au total, les salariés détenaient 180.414.839 actions du groupe via les plans d'épargne salariale.

Autre difficulté: il y a dans les plans d’épargne entreprise ou les FCPE des salariés actuels et d’anciens salariés. C’est la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce qui s’applique pour les parts globalement détenues par les “salariés actionnaires”. Elle correspond ainsi à "la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées (...) dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise (...) et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise".

Relancé à plusieurs reprises, Totalenergies ne nous a pas fourni de données sur le nombre de comptes ouverts au sein des plans d’épargne salariale. Interrogés à ce propos, plusieurs syndicats représentatifs des salariés ne nous ont pas non plus répondu.

Il faudra donc se contenter du nombre de salariés de l’entreprise, et plus particulièrement de ceux qui sont actionnaires. Car sur ce plan, l’entreprise est tenue de communiquer. Fin 2021, Totalenergies comptabilisait un effectif au niveau mondial de 101.309 personnes. Toutefois, tous les salariés du groupe ne sont pas actionnaires de l'entreprise. C'est le cas de 65% d'entre eux, selon le dernier document universel d'enregistrement de l'entreprise. Autrement dit, on dénombre environ 65.851 salariés (actuels) actionnaires de l'entreprise.

Chaque salarié actionnaire dispose donc (en moyenne c'est important de la souligner, mais nous y reviendrons) de 2.740 actions. Soit, au cours de ce mercredi vers 16h30 à 52,9 euros, d'un pécule moyen par salarié de 144.946 euros d'actions Totalenergies.

En reprenant les données précédentes, cela signifie que le salarié actionnaire aura reçu en moyenne 10.056 euros de dividendes en 2022.

Néanmoins, il convient de tout de suite relativiser ce chiffre. Car il s'agit d'une moyenne. Or, certains salariés actionnaires concentrent énormément d'actions quand d'autres en détiennent en réalité très peu.

Si nous mettons à part les actions détenues par les principaux dirigeants, les autres salariés ne se partagent plus "que" 179.658.653 actions. La moyenne d'actions détenues par salarié tombe alors à 2.729 actions pour environ 10.000 euros de dividendes par tête qui seront versés en 2022.

Toutefois, encore une fois, il s'agit d'un chiffre moyen qui ne correspond sans doute pas à la réalité du salarié moyen chez Totalenergies. On le rappelle, les anciens salariés ont le droit, sous certaines conditions, de détenir des parts de FCPE. Le nombre de personnes concernées (anciens salariés et actuels salariés) est donc bien plus important que les effectifs actuels, ce qui majore donc très largement avec notre méthode la moyenne des actions détenues par tête et les dividendes versés.

Pour s'approcher un peu plus de la réalité, on peut également se concentrer uniquement sur les actions détenues par les salariés hors levées d'options (détenues au nominatif pur au sein d'un plan d'épargne d'entreprise), ainsi que hors celles attribuées gratuitement (le plus souvent aux cadres dirigeants). Il reste alors 159.797.279 actions détenues par les salariés. La moyenne d'actions par salarié passe alors à 2.427 actions, pour 8.905 euros de dividendes versés en 2022.

S’il s’agit d’une fourchette haute, cela implique toutefois qu’un nombre important de salariés de l’entreprise détiennent un montant non négligeable d’actions, avec des dividendes versés qui peuvent dans certains cas largement arrondir les fins de mois (ou plutôt les fins de trimestre, les dividendes de l’entreprise étant versés tous les trois mois).

Jean-Louis Dell'Oro - ©2022 BFM Bourse