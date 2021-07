Thermador groupe : Porté par l'essor des travaux de rénovation, Thermador bat un nouveau record en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir traversé 2020 sans encombre, bouclant l'exercice avec des résultats records et une valorisation boursière au zénith, le spécialiste isérois d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire Thermador démarre l'année 2021 en trombe. En hausse de 50% depuis le 1er janvier, le titre atteint également un sommet historique.

Membre éminent du club fermé des "aristocrates du dividende" français, ces (rares) entreprises parvenues à faire progresser leur dividende sur les 10 dernières années ou plus, en compagnie d'Air Liquide, Dassault Systèmes, Sanofi, Total ainsi que Rubis et Pharmagest, Thermador impressionne encore avec son point d'activité semestriel publié jeudi après Bourse. Chouchou des investisseurs particuliers, le groupe qui se targue de n'avoir même jamais baissé son dividende depuis son introduction en 1987, a continué de bénéficier à plein de l'essor des rénovations de logements et des travaux d'amélioration.

Les revenus du spécialiste isérois présent dans les circuits de fluides dans le bâtiment (45% des revenus), les circuits de fluides dans l'industrie (26%), les pompes domestiques (20%) et les gros outillages (11%), ont atteint 135,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, en hausse de 44% à périmètre constant par rapport à 2020. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus de Thermador ont ainsi augmenté de 36% à 262,7 millions d'euros, toujours à périmètre constant. Les revenus du spécialiste des solutions de chauffage au sol Thermacome, dont l'acquisition a été finalisée le 30 avril, étant consolidés depuis le 1er mai 2020, précise le communiqué du groupe.

Une valorisation qui se rapproche du milliard d'euros

Parmi les produits dont la croissance de la demande particulièrement soutenue au premier semestre, les matériels de piscine (filiale Aello) ont engrangé 69,1% de revenus de plus qu'un an auparavant (à 13,2 millions), quand le chiffre d'affaires lié aux accessoires pour le chauffage et l'eau sanitaire a bondi de 65% à 37,6 millions - ce qui en fait la 2e entité du groupe derrière la filiale Dipra (pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire) qui affiche 36,8 millions de revenus (+33,6%).

Après avoir vu son titre progresser de 20,7% en 2020, le groupe expliquait avoir tiré parti de sa "stratégie multicanal et multimarché" pour réussir à faire croître ses revenus de 2,6% sur l'année 2020, celui-ci accélère nettement depuis le début de l'année. Son bond de 6,2% à 95,4 euros ce vendredi à 12h10 porte à près de 49% sa hausse depuis le 1er janvier, à un nouveau pic historique correspondant à une valorisation de 880 millions d'euros.

Si le potentiel de hausse apparaît désormais limité à court-terme pour les analystes d'Oddo BHF, ces derniers rehaussent mécaniquement leur cible de 95 à 98 euros après ces résultats semestriels supérieurs à leurs attentes. Ils pointent par ailleurs des "relais de croissance encore conséquents pour le groupe" et un levier sur les marges qui pourrait être plus important par rapport au scénario du groupe jugé "prudent" par le bureau d'études, qui imagine la marge opérationnelle courante se stabiliser autour de 14% sur les trois prochaines années, contre 13% en 2020.

