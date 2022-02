Thales : Va équiper un hélicoptère en Allemagne

(CercleFinance.com) - La Marine allemande fait appel à Thales pour équiper son hélicoptère NH90 Multi Role Frigate (MRFH) avec le système Flash Sonics.



' Le système Flash (Folding Light Acoustic System for Helicopters) est aujourd'hui la référence des principales marines dans le monde ' indique le groupe.



' Ce sonar large bande à basse fréquence offre des avantages clés, notamment une détection à longue portée et un taux réduit de fausses alarmes en haute mer et près du littoral. Associé à un système de traitement actif/passif de bouées acoustiques, les performances du sonar Flash sont sans équivalent pour la lutte anti sous-marine ' rajoute Thales.



