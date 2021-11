Thales : Va équiper les nouveaux avions Gulfstream

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales va fournir les calculateurs de commandes de vol pour les nouveaux avions d'affaires Gulfstream, le Gulfstream G400 et le Gulfstream G800.



Tous les avions d'affaires à large cabine de Gulfstream sont équipés de solutions de commandes de vol électriques Thales.



' Près de 600 avions Gulfstream en service bénéficient de solutions de commandes de vol électriques Thales contribuant à leur sécurité, leur efficacité et leur confort pour les pilotes ainsi que pour les passagers ' indique le groupe.



' Aujourd'hui, Thales reste à la pointe de ces technologies en fournissant l'électronique de commande de vol la plus avancée sur plus de 10 000 avions dans le monde '.



