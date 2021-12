Thales : Va équiper les 169 'Guépard' de l'armée française

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hier, Airbus annonçait la signature d'un contrat avec la direction générale de l'armement (DGA) portant sur la vente de 169 hélicoptères ' Guépard ' destinés aux trois forces armées françaises.



Thalès précise aujourd'hui que plusieurs de ses technologies, présentées comme 'des solutions tactiques connectées et innovantes de haute performance', seront déployées dans ces appareils,



Thalès évoque notamment le cockpit FlytX -doté d'une interface tactile-, les casques de pilotes TopOwl Digital Display -qui autorisent les vols en environnement virtuel dégradé-, le radar AirMaster C -et ses capacités d'auto-apprentissage-, le système d'autoprotection -avec contre-mesures automatiques-, ou encore la suite de communication, de navigation et d'identification (CNI) complète dont la nouvelle radio logicielle CONTACT aéro ERS-a.



'Airbus Helicopters et la DGA font confiance aux dernière technologies de Thales qui répondront parfaitement aux nouveaux standards de l'aviation militaire', résume Patrice Caine, p.d.-g. de Thales



