Thales : Va construire deux satellites pour Intelsat

(CercleFinance.com) - Intelsat et Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), ont signé un accord pour construire deux satellites conçus pour renforcer la structure mondiale de la connectivité GEO dans le cadre de son réseau 5G.



L'acquisition des satellites définis par logiciel de Thales Alenia Space représente une amélioration significative du réseau 5G défini par logiciel d'Intelsat.



Sous les noms d'Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44), les deux satellites doivent être mis en service en 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel