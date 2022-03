Thales : Un système de gestion du trafic aérien à Dubaï

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'Aéroport international de Dubaï va s'équiper du système de gestion du trafic aérien TopSky - ATC.



Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) a choisi TopSky - Air Traffic Control (ATC), le système de gestion du trafic aérien (ATM) de Thales pour améliorer la sécurité, la capacité et l'efficacité des services de navigation aérienne.



' La planification stratégique, des mesures de sécurité au meilleur niveau mondial et l'utilisation de la technologie la plus avancée devraient permettre aux aéroports du pays de retrouver bientôt leur pleine capacité, le maintien du trafic étant assuré jusqu'en 2022 grâce à EXPO 2020 Dubaï ' indique le groupe.



