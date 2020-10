Thales : Un nouveau radar de surveillance ultracompact

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce aujourd'hui le lancement de l'AirMaster C, un modèle de radar ultracompact, 30% moins exigeant en matière de volume, de poids et de puissance que les autres modèles de la gamme.



'Le radar couvre l'ensemble des missions de surveillance maritime, terrestre et aérienne et offre des capacités de pointe en matière de détection des cibles', assure Thales. L'AirMaster C fait d'ailleurs actuellement l'objet d'études préliminaires d'intégration sur l'hélicoptère Guépard, le futur hélicoptère interarmées léger, mais pourra aussi être adapté sur des avions et des drones.



Muni d'une antenne en Silicium-Germanium, l'AirMaster C dispose par ailleurs de capacités cognitives et de maintenance prédictive, profitant des récents investissements dans l'Intelligence Artificielle.





