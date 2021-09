Thales : Un analyste estime le titre 'sous-valorisé'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Thales, assortie d'un objectif de cours de 110 euros, évoquant un ensemble de qualités jugé 'convaincant'.



Pour le broker allemand, Thales reste l'une des valeurs les plus séduisantes au sein du secteur européen de l'aéronautique et de la défense en raison de ses fondamentaux solides, de sa valorisation intéressante et d'un certain nombre de catalyseurs susceptibles de venir porter les cours.



De ce point de vue, la journée investisseurs ESG appelée à se tenir la semaine prochaine pourrait, selon l'intermédiaire, éclaircir quelques points noirs et représenter un rendez-vous important.



Berenberg s'étonne par ailleurs de l'accueil timide réservé à la cession de la division de transport du groupe, une activité pourtant déficitaire, l'action ayant perdu 4% depuis l'annonce de l'opération.



'En résumé, nous pensons que Thales demeure significativement sous-valorisé et considérons que le récent repli du titre constitue un point d'entrée attractif', conclut-il dans sa note.



