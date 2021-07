Thales : Succès de la 1ère phase du projet HydRON

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce l'achèvement, avec succès, de la première phase d'étude du projet HydRON (High-thRoughput Optical space Network) de l'Agence spatiale européenne (ESA).



'Les liaisons laser vont révolutionner les communications satellitaires et le réseau optique HydRON de l'ESA connectera de façon harmonieuse les satellites aux réseaux terrestres à fibre, afin d'assurer une connectivité fiable et instantanée au profit des citoyens européens dans le monde entier', indique Thales Alenia Space.



HydRON est un réseau spatial optique à haut débit qui s'inscrit dans le cadre du programme de technologie de liaison laser sécurisée ScyLight de l'ESA. Cette initiative contribuera ainsi à l'indépendance technologique de l'Europe dans les services de connectivité dans l'espace (' Fibre dans le ciel ' / Internet au-delà du cloud) et à l'expansion de ses capacités vers de nouveaux types de services et applications.



