Thales : Succès d'un essai autour d'une liaison laser sol-sol

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce le succès des essais menés sur le terrain, en Suisse, d'une liaison laser sol-sol à très haut débit à travers l'atmosphère.



La société estime qu'il s'agit d'une 'réussite majeure' pour la prochaine génération de satellites de télécommunications géostationnaires qui utiliseront des liaisons de connexion optiques pour doubler la capacité des liaisons actuellement disponibles.



'Ces solutions seront essentielles pour combler la fracture numérique et offrir à tous une connectivité haut débit d'ici 2025. L'objectif est également d'accroître la capacité des satellites, afin d'en réduire le nombre nécessaire pour répondre à la demande des utilisateurs, et limiter ainsi l'impact sur l'environnement', assure Thales Alenia Space.



