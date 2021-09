Thales : Solutions avioniques choisies pour un dirigeable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que Flying Whales a sélectionné ses solutions avioniques certifiables, à savoir la version double écran de sa suite avionique FlytX et son ordinateur de contrôle de vol critique de dernière génération, pour son premier dirigeable LCA60T.



'Ces solutions fourniront les capacités nécessaires pour assurer un vol en toute sécurité et une manoeuvrabilité optimale', commente Thales, qui travaillera étroitement avec Flying Whales pour obtenir la qualification des technologies embarquées du LCA160T d'ici 2024.



Pour aider à assurer un avenir plus durable, le LCA60T (dirigeable de grande capacité - 60 tonnes) est conçu pour transporter jusqu'à 60 tonnes de fret, charger et décharger en vol stationnaire pour desservir des endroits difficiles d'accès.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.