Thales : Solution de chiffrement pour informatique quantique

(CercleFinance.com) - Thales et Senetas annoncent le lancement de la première solution au monde à permettre le chiffrement de réseau résistant à l'informatique quantique, 'protégeant ainsi les données des clients (à des vitesses atteignant 100 Gb/s) contre les attaques de demain'.



'Considérée comme l'une des menaces les plus importantes pour la cybersécurité, l'informatique quantique devrait rendre obsolètes de nombreuses méthodes de sécurité actuelles, notamment la cryptographie', soulignent les deux partenaires.



