Thales : Solution avec Gireve pour la mobilité électrique

(CercleFinance.com) - Thales annonce s'être associés à Gireve, première plateforme numérique B2B pour la mobilité électrique, afin de fournir un système 'Plug and Charge' simple et sécurisé pour l'accès au réseau et la facturation.



'Cette solution commune améliore l'expérience de l'automobiliste, renforce la confiance au sein d'un écosystème aux acteurs multiples et contribue à satisfaire aux exigences de la norme internationale ISO 15118', selon les deux partenaires.



La plateforme reconnaît automatiquement le véhicule électrique, vérifie l'abonnement de l'automobiliste et commence à recharger le véhicule une fois celui-ci branché à une borne de recharge compatible avec la norme ISO 15118.



