Thales : Signe un partenariat avec TheGreenBow

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et TheGreenBow, éditeur français de solutions VPN, signent un partenariat industriel pour proposer une solution d'accès à distance sécurisé.



Le partenariat porte sur le client VPN Windows Enterprise TheGreenBow qui intègre la gamme chiffreur Thales Gateways IPsec Mistral.



' Ce dispositif protège les Systèmes d'Information (SI) des organisations civiles ou de défense grâce à une dernière version qualifiée par l'ANSSI. Solution composée de chiffreurs d'infrastructure à très haut débit avec un client VPN disposant d'un visa de sécurité, Mistral protège également l'accès au SI pour les collaborateurs de ces entités en mobilité ou en télétravail ' indique le groupe.



Cette nouvelle solution répond tout particulièrement au besoin de sécurisation de l'accès au SI des Organismes d'Importance Vitale (OIV), des collectivités locales ou encore des organismes de santé (hôpitaux, cliniques, etc.).



Elle assure la sécurité des données des entreprises de bout en bout, depuis le poste à distance jusqu'au SI de l'entreprise : de la transmission satellite jusqu'au très haut débit 10 Gbps temps réel dans des data centers.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.