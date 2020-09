Thales : Signe un contrat pour le projet Broadway Subway

(CercleFinance.com) - Thales a été sélectionné pour déployer sa technologie de signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac TM pour le projet Broadway Subway de Vancouver.



Le Broadway Subway prolongera la ligne Millennium de 5,7 km vers l'ouest, depuis la station VCC-Clark jusqu'à une nouvelle station sur Arbutus Street, et assurera la correspondance avec l'actuelle ligne Canada grâce à une interconnexion totalement intégrée.



' Cette nouvelle ligne réduira considérablement les embouteillages et les temps de trajets pour les habitants de Vancouver. Le Broadway Corridor est en effet l'un des itinéraires d'autobus le plus fréquenté d'Amérique du Nord et le deuxième bassin d'emploi de la Colombie britannique '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur THALES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok