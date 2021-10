Thales : Signe un contrat pour 3 aéroports en Asie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Korea Airports Corporation (KAC) a confié à Thales la mission de fournir à trois de ses aéroports des systèmes de surveillance radar incluant le radar primaire STAR NG associé au radar secondaire digital de pointe RSM NG.



L'objectif est de fournir trois systèmes radar de nouvelle génération pour la surveillance de l'aéroport international de Muan et des aéroports d'Ulsan et de Yeosu, situés tous trois dans l'extrême sud du pays.



' Ces systèmes vont permettre d'assurer une surveillance à la pointe de la technologie et aider ainsi la Corée du Sud à renforcer son réseau de transport aérien intérieur ' indique le groupe.



Ces aéroports seront les premiers en Asie à bénéficier du tout dernier radar RSM-NG lancé par Thales.



